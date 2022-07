Adams verlängert und wechselt auf Leihbasis nach Basel

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den Vertrag mit Kasim Adams um ein Jahr verlängert und den Abwehrspieler in einem weiteren Schritt an den FC Basel verliehen. Der neue Kontrakt des 27-Jährigen, der 2018 zur TSG gewechselt war und in der abgelaufenen Saison in drei Ligaspielen zum Einsatz kam, läuft bis 2024. Das gaben die Kraichgauer am Donnerstag bekannt.