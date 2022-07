Bayern-Boss Hainer: Froh dass Lewandowski-Situation vorbei ist - und Umdenken bei 50+1

„Ich kann nicht über Interna berichten, die ich nicht kenne“, sagte Hainer bei Sky: „Aber was ich lese ist, dass sie bestimmte Rechte verkaufen, seien es Medienrechte oder die Namensrechte am Stadion. Ich vermute mal, dass dadurch wieder Geld reinkommt, das sie auch reinvestieren können.“ Und weiter: „Ich hoffe, dass es so ist, denn wir kriegen ja auch für Lewandowski Geld.“