BVB: Er musste zum Rapport! Was Terzic von Jude Bellingham fordert

Im Podcast „Die Dortmund-Woche“ sprechen SPORT1 Chefreporter Patrick Berger und SPORT1 Reporter Oliver Müller über die aktuellen Themen bei Borussia Dortmund. In Folge 31 melden sich die beiden Reporter live aus dem Trainingslager in Bad Ragaz. Es geht um die Schock-Diagnose von Sébastien Haller, den neuen Konkurrenzkampf beim BVB und die Aussortierten Nico Schulz und Manuel Akanji. Der SPORT1-Podcast „Die Dortmund-Woche“ ist immer dienstags auf podcast.sport1.de , in der SPORT1 App und auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar.