FC Bayern: Ryan Gravenberch sieht in Goretzka-Verletzung "jetzt eine Möglichkeit"

„Mir geht es hier total gut. Alles war neu: neue Mitarbeiter, neue Mitspieler, neuer Trainer. Aber es fühlt sich super an. Langsam gewöhne ich mich auch an die Intensität im Training, an die Rahmenbedingungen hier“, sagte der Niederländer in einem Interview mit dem kicker. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)