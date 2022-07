FC Bayern: Transfer von Tel offiziell

Tel hat kaum Erstliga-Erfahrung: Für Rennes kam er in der Ligue 1 lediglich zu sieben Kurzeinsätzen über 49 Minuten. Seine Qualitäten als Torjäger stellte er aber schon in den Junioren-Nationalmannschaften unter Beweis: In der U18 traf er in sechs Spielen fünf Mal, in der U17, die er im Mai als Kapitän zum EM-Titel führte, erzielte er in neun Partien ebenfalls fünf Tore.