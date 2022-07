FC fordert Europacup-Ausschluss belarussischer Teams

Bundesligist 1. FC Köln fordert einen Ausschluss belarussischer Teams aus den Europacup-Wettbewerben der Europäischen Fußball-Union (UEFA). Der Klub begründet seine Forderung mit einem „Blick auf die politische Lage“ und die „Unterstützung Russlands durch die belarussische Regierung beim Angriffskrieg gegen die Ukraine“. Man habe bereits ein entsprechendes Schreiben an UEFA-Präsident Aleksander Ceferin geschickt, hieß es in der FC-Mitteilung am Donnerstag.