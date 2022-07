Frankfurt souverän im letzten Testspiel

Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt hat sich im letzten Test vor dem ersten Pflichtspiel in Torlaune gezeigt. Die Frankfurter siegten am Mittwochabend beim Regionalligisten FC-Astoria Walldorf mit 5:0 (3:0). Am Montag (20.45 Uhr/ARD und Sky) tritt die Eintracht in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg an.