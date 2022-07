Kahn blickt entspannt Richtung Saisonstart

Womöglich wieder zum Verdruss der Fans, die auf Spannung in der Bundesliga verzichten müssen. "Das ist diese Quadratur des Kreises: Einerseits müssen wir uns so stark wie möglich aufstellen, um europäisch ganz vorne mitzuspielen. Das bedeutet allerdings im Umkehrschluss ? so war es zumindest in der Vergangenheit ?, dass wir in der Bundesliga sehr dominant sind", sagte Kahn.