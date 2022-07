Kahn: „Muss für die Öffentlichkeit greifbar sein“

Die vergangenen Monate hätten den Rekordmeister auf der Führungsebene "weiter vorangebracht. Wir sind eng miteinander abgestimmt, das sieht man unter anderem an unseren Transfers in diesem Sommer - dann macht es automatisch Spaß", betonte Kahn: "Inzwischen funktionieren die Abläufe immer mehr so, wie wir alle und auch ich uns das vorgestellt haben, und das gibt ein sehr gutes Gefühl."