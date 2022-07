Lewandowski bei Sky: „Hatte eine tolle Zeit in München“

Weltfußballer Robert Lewandowski hat nach seinem feststehenden Abgang von Fußballmeister Bayern München seine Zeit an der Isar in den höchsten Tönen gelobt. „Diese acht Jahre waren besonders und das vergisst man nicht. Ich hatte eine tolle Zeit in München“, sagte der 33-Jährige, der zum FC Barcelona wechselt, im Sky-Interview.