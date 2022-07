Mainz hält an Testspiel gegen Newcastle fest

Der Verein wolle nun mit kritischen Anhängern das Gespräch suchen. „Die Reaktion von einigen Fans haben wir in dieser Form so nicht erwartet“, sagte der Vorsitzende Stefan Hofmann: „Wir respektieren diese und bedauern, dass es zu diesen Irritationen gekommen ist, weil wir es als unsere Verantwortung sehen, mit allen Fans als geschlossene Einheit in eine Saison zu gehen.“