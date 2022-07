Mainz-Kapitän Niakhate wechselt zu Nottingham Forest

"Es war Moussas ausdrücklicher Wunsch, in seiner Karriere auch in der Premier League zu spielen", sagte Sportvorstand Christian Heidel. Die sich nun bietende Gelegenheit wolle der Verein seinem langjährigen Führungsspieler nicht verwehren. "Er ist ein feiner Mensch, der in und außerhalb der Kabine immer Haltung gezeigt hat und alles für den Verein gegeben hat", so Heidel.