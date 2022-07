Medien: Lewandowski-Wechselnach Barcelona perfekt

Das monatelange Transfertheater um Robert Lewandowski hat offenbar ein Ende: Der Weltfußballer wechselt von Bayern München zum FC Barcelona und unterschreibt dort einen Dreijahresvertrag. Dies berichten der in Sachen Lewandowski sehr gut informierte US-Sender ESPN sowie Bild und kicker. Der katalanische Spitzenklub soll für den 33-Jährigen, der noch ein Jahr an den deutschen Rekordmeister gebunden war, eine Ablöse in Höhe von 50 Millionen Euro bezahlen.