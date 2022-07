Medien: Sommer nicht nach Nizza - Angebot aus Gladbach

Sommers Vertrag in Mönchengladbach läuft im kommenden Jahr aus, der Fußball-Bundesligist will angeblich mit seinem Stammkeeper um drei Jahre verlängern. Der 33-Jährige ist seit 2014 die Nummer eins bei der Borussia, damals hatte er den zum FC Barcelona gewechselten Marc-Andre ter Stegen ersetzt. In der vergangenen Woche hatte die L‘Equipe von Sommers bevorstehendem Wechsel nach Nizza berichtet.