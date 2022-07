Schalke 04: Die verrückte Sturm-WG! Warum sich Simon Terodde und Sebastian Polter ein Zimmer teilen

Während Terodde mit 172 Toren in 283 Spielen der beste Zweitliga-Torjäger aller Zeiten ist, hakt es beim 34 Jahre alten Knipser im Oberhaus: In der Bundesliga gelangen ihm bislang nur zehn Treffer. Der drei Jahre jüngere Polter, der für 1,5 Millionen Euro aus Bochum verpflichtet wurde, traf im Oberhaus 19-mal und in der 2. Liga 42-mal.