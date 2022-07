Zwei Tage zu früh: Müller nimmt Bayern-Training auf

Am Dienstag werden in Kapitän Manuel Neuer, dem wechselwilligen Robert Lewandowski sowie Leroy Sane, Lucas Hernandez und Benjamin Pavard die restlichen Nationalspieler aus dem Urlaub zurückerwartet. Dann stehen die obligatorischen Leistungstests an, ehe Coach Julian Nagelsmann am Mittwoch erstmals mit dem kompletten Kader trainieren kann.