Bayern lässt Punkte gegen Angstgegner Gladbach

Die Münchner, die einen Startrekord hingelegt hatten, bleiben trotz des ersten Dämpfers der Saison Tabellenführer der Bundesliga. Gladbach war mit der ersten Torchance in der 43. Minute durch Marcus Thuram völlig überraschend in Führung gegangen: Dayot Upamecano hatte vor 75.000 Zuschauern in der Allianz Arena folgenschwer gepatzt. Sane traf spät auf Vorlage des eingewechselten Jamal Musiala.