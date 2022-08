Bobic über Nachverpflichtungen: "Wir überlegen natürlich"

Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic hat Nachverpflichtungen beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC in der Abwehr und auf der Torhüterposition nicht ausgeschlossen. "Wir überlegen natürlich, ob wir etwas machen, aber nicht aus der Panik heraus", sagte Bobic am Donnerstag angesprochen auf den personellen Engpass in der Innenverteidigung.