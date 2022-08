Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – Hertha BSC, 1:0 (1:0)

Per Elfmeter traf Alassane Plea vor 48.411 Zuschauern zum 1:0 für die Borussia. Zur Pause behielt die Heimmannschaft die Nase knapp vorn. Zu allem Überfluss musste Filip Uremovic von der Hertha mit Gelb-Rot vom Platz (69.). In der 72. Minute stellte Sandro Schwarz um und schickte in einem Doppelwechsel Stevan Jovetic und Marton Dardai für Wilfried Kanga und Chidera Ejuke auf den Rasen. Sandro Schwarz wollte Hertha BSC zu einem Ruck bewegen und so sollten Kevin-Prince Boateng und Davie Selke eingewechselt für Suat Serdar und Lucas Tousart neue Impulse setzen (83.). Gleich drei Wechsel nahm Gladbach in der 90. Minute vor. Jonas Hofmann, Plea und Florian Neuhaus verließen das Feld für Hannes Wolf, Patrick Herrmann und Marvin Friedrich. Nach der Rückkehr aus der Kabine fielen keine weiteren Tore; so reichte dem Ligaprimus der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn.