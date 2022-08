Bundesliga-Debütant Maaßen sind die Prognosen egal

Maaßen, den die Augsburger von der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund holten, störte sich vor seinem Debüt als Trainer in der Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SC Freiburg auch nicht an den Prognosen, die ihn und seine Spieler als Abstiegskandidat sehen. "Ich bin sehr positiv, es ist mir relativ egal, wo man am Anfang der Saison eingeschätzt wird", sagte er entspannt und mit einem Lächeln.