Bundesliga: FC Augsburg – 1. FSV Mainz 05, 1:2 (1:1)

Karim Onisiwo besorgte vor 20.000 Zuschauern das 1:0 für den FSV. Der Gast bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Ermedin Demirovic für den Ausgleich sorgte (35.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Mit einem Doppelwechsel holte Enrico Maaßen Arne Maier und Fredrik Jensen vom Feld und brachte Ruben Vargas und Ricardo Pepi ins Spiel (68.). Für frischen Wind sollte Einwechselmann Jae-Sung Lee sorgen, dem Bo Svensson das Vertrauen schenkte (68.). Mit Silvan Widmer und Jonathan Burkardt nahm Bo Svensson in der 75. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Edimilson Fernandes und Delano Burgzorg. Für Mainz endete das Spiel, bei dem sich fast alle mit einem Unentschieden als Endstand arrangiert hatten, doch noch mit einem Sieg, weil Lee in der Nachspielzeit erfolgreich war. Am Schluss gewann der 1. FSV Mainz 05 gegen den FCA.