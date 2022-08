Bundesliga: FC Bayern München – Borussia Mönchengladbach, 1:1 (0:1)

Noch bevor der erste Durchgang abgelaufen war, traf Marcus Thuram vor 75.000 Zuschauern ins Netz. Die Borussia hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Julian Nagelsmann setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Jamal Musiala und Serge Gnabry auf den Platz (68.). Für den späten Ausgleich war Leroy Sané verantwortlich, der in der 83. Minute zur Stelle war. Mit Kouadio Koné und Jonas Hofmann nahm Daniel Farke in der 85. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Tony Jantschke und Patrick Herrmann. Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich der FCB und Gladbach die Punkte teilten.