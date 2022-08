Bundesliga: Nkunku lässt Leipzig gegen Wolfsburg jubeln - Timo Werner zuerst auf der Bank

Am vierten Spieltag gewinnen die Sachsen mit 2:0 in der Red Bull Arena gegen den VfL Wolfsburg. Mann des Spiels aus Leipziger Sicht war Doppelpacker Christopher Nkunku. Der Franzose sorgte in der fünften Spielminute per Handelfmeter für die frühe Führung. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)