Bundesliga: RB Leipzig – 1. FC Köln, 2:2 (1:1)

Der Referee schickte Dominik Szoboszlai von RB kurz vor der Pause mit Rot zum Duschen (45.). Der Schiedsrichter schickte schließlich beide Mannschaften ohne weitere Änderung am Spielstand in die Kabinen. Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich Leipzig und der FC schließlich mit einem Remis.