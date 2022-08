Bundesliga: Roland Virkus würde Comeback von Max Eberl freuen

„Mich als Mensch würde es unheimlich freuen, wenn Max wieder in die Bundesliga zurückkehrt. Ich habe viel von ihm gelernt, die Zusammenarbeit mit ihm hat mich sehr befruchtet“, erklärte Virkus auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Auftakt gegen die TSG Hoffenheim (Samstag 15.30 Uhr im LIVETICKER): „Es freut einen doch, wenn der Max in der Lage ist, im Profisport aufzutauchen, weil er ein Top-Manager in der Bundesliga ist. Das ist meine private Einschätzung.“