Bundesliga: Sport-Club Freiburg – VfL Bochum 1848, 1:0 (0:0)

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Vincenzo Grifo besorgte vor 32.800 Zuschauern das 1:0 für den SC. Die Gastgeber stellten in der 74. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickten Woo-Yeong Jeong, Nils Petersen und Noah Weißhaupt für Ritsu Doan, Michael Gregoritsch und Grifo auf den Platz. In der Schlussphase nahm Thomas Reis noch einen Doppelwechsel vor. Für Takuma Asano und Jacek Goralski kamen Philipp Hofmann und Jordi Osei-Tutu auf das Feld (75.). Am Schluss schlug Freiburg Bochum mit 1:0.