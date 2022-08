Bundesliga: SV Werder Bremen – Eintracht Frankfurt, 3:4 (2:3)

Das Match war erst wenige Momente alt, als vor 41.000 Zuschauern bereits der erste Treffer fiel. Mario Götze war es, der in der zweiten Minute zur Stelle war. Anthony Jung versenkte den Ball in der 14. Minute im Netz der Eintracht. Leonardo Bittencourt brachte Werder nach 17 Minuten die 2:1-Führung. Nach nur 30 Minuten verließ Leonardo Bittencourt von den Gastgebern das Feld, Romano Schmid kam in die Partie. Frankfurt zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Randal Kolo Muani (32.) und Jesper Lindström (39.) mit ihren Treffern das Spiel. Zur Pause wussten die Gäste eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Djibril Sow erhöhte den Vorsprung des Teams von Trainer Oliver Glasner nach 48 Minuten auf 4:2. Mit einem Doppelwechsel wollte Bremen frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Ole Werner Ilia Gruev und Lee Buchanan für Christian Groß und Jung auf den Platz (65.). Mit Lindström und Sebastian Rode nahm Oliver Glasner in der 77. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Ansgar Knauff und Timothy Chandler. In der Nachspielzeit (90.) gelang Niclas Füllkrug der Anschlusstreffer für den SV Werder Bremen. Werder war bereits auf der Siegerstraße, geriet im Verlauf jedoch ins Straucheln und stand am Ende mit leeren Händen da.