Bundesliga: VfB Stuttgart – Sport-Club Freiburg, 0:1 (0:1)

Vincenzo Grifo besorgte vor 47.500 Zuschauern das 1:0 für den SC. Ein Tor mehr für den Gast machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. In der 60. Minute änderte Christian Streich das Personal und brachte Manuel Gulde und Woo-Yeong Jeong mit einem Doppelwechsel für Roland Sallai und Ritsu Doan auf den Platz. Pellegrino Matarazzo wollte den VfB zu einem Ruck bewegen und so sollten Lilian Egloff und Luca Pfeiffer eingewechselt für Chris Führich und Borna Sosa neue Impulse setzen (71.). Gleich drei Wechsel nahm Freiburg in der 81. Minute vor. Kiliann Sildillia, Grifo und Michael Gregoritsch verließen das Feld für Hugo Siquet, Yannik Keitel und Daniel-Kofi Kyereh. Schlussendlich pfiff Schiedsrichter Dr. Brych (München) das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. Der Sport-Club Freiburg brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.