Bundesliga: VfL Bochum 1848 – FC Bayern München (Sonntag, 17:30 Uhr)

Der VfL Bochum 1848 hat am kommenden Sonntag keinen Geringeren als den FC Bayern München zum Gegner. Am letzten Spieltag nahm der VfL gegen die TSG 1899 Hoffenheim die zweite Niederlage in dieser Spielzeit hin. Der FCB gewann das letzte Spiel gegen den VfL Wolfsburg mit 2:0 und nimmt mit sechs Punkten den ersten Tabellenplatz ein.