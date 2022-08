DUH-Umfrage: Mehrweg-Systeme in fast allen Erstliga-Stadien

Die scharfe DUH-Kritik am Sonderweg in Schalkes Stadion ("Schalke 04 nimmt Verantwortung nicht ernst") wiesen die Gelsenkirchener auf SID-Anfrage ausdrücklich zurück. "Es gibt ab dieser Saison Becher, deren Material komplett recyclebar ist. Softgetränke werden ausschließlich in Pfandflaschen verkauft. Nach jedem Spiel wird der Müll überprüft. Dabei werden sämtliche Becher vom Restmüll getrennt und dem Recyclingkreislauf zugeführt. Bechersammelröhren im gesamten Stadion bieten den Fans direkt die Möglichkeit, ihre Becher im Kreislauf zu halten", widersprach der Klub gegenteiligen DUH-Prognosen. Dort war von einer "Müllflut von mehr als einer Million Einweg-Plastikbechern" in der Veltins Arena die Rede gewesen.