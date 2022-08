FC Bayern: "Schwierige Prüfung" - Effenberg warnt Rekordmeister

Auch wenn der langjährige Profi, der in seiner Karriere für Bayern und Gladbach auflief, ein Spitzenspiel erwartet, sieht er in der Bundesliga „aktuell keine Konkurrenz für München“. Leipzig und Leverkusen seien schon gewaltig distanziert, so Effenberg, „und die Dortmunder haben gegen Bremen offenbart, dass sie kein Spitzenteam sind“. (Kommentar: Reißt euch zusammen, Bayern-Jäger!)