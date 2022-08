Erneuter Dämpfer für Leipzig: Nur 1:1 beim VfB

Torjäger Christopher Nkunku brachte das wenig überzeugende Leipzig bereits in der achten Minute in Führung. Naouirou Ahamada glich für den VfB, der sich in der vergangenen Saison erst in letzter Minute gerettet hatte, aus (31.). Es war erst der zweite VfB-Treffer in den bisherigen Duellen gegen Leipzig.