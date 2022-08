Farke vor Topspiel: "Bayerns Sinne sind geschärft"

Derzeit sei Bayern "das formstärkste und heißeste Team in ganz Europa. Sie haben ein Top-Team, einen Top-Trainer. Keine Mannschaft war bislang in der Lage, ihnen Paroli zu bieten", sagte Farke. Am Samstag werde die Borussia deswegen aber nicht "die weiße Fahne" schwenken: "Wir wollen auch Unrealistisches schaffen."