FC Bayern "hat sich neu erfunden" - Lothar Matthäus lobt Rekordmeister und kritisiert BVB

In seiner Sky-Kolumne kritisierte der Experte die Einstellung einiger BVB-Profis, gerade in schwierigen Situationen: „Bei Dortmund ist es so, dass viele Leader auf dem Platz stehen, wenn es gut läuft. Wenn es Probleme gibt, verstecken sich alle. Ich würde mir mehr Schlotterbecks in diesem Team wünschen.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)