Glasner: Kostic verlässt Frankfurt als „Held“

Der Wechsel des Serben zu Juventus Turin steht kurz bevor. Kostic war nicht mit der Eintracht zum Supercup nach Helsinki gereist, da er in "finalen Gesprächen mit einem neuen Klub" stehe, teilten die Hessen am Dienstag mit. Schon seit Wochen war Kostic immer wieder mit Juventus in Verbindung gebracht worden.