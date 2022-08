"Ich vermisse ihn": Rummenigge verfolgt Ex-Bayern-Star Lewandowski in Barcelona

Rummenigge, der von 2002 bis 2021 Vorstandsvorsitzender in München war, habe sich „das Spiel von Barcelona jetzt am Wochenende extra angeschaut, wie er dort zurechtkommt. Leider noch nicht so, wie er sich das sicherlich gewünscht und vorgestellt hat.“ Lewandowski habe in München „einen großen Beitrag geleistet, dass wir diese großen Erfolge in den letzten Jahren feiern durften.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)