Kehl über Haller-Genesung: „Er ist sehr positiv“

Hummels sei "so fit gekommen wie lange nicht mehr. Ich glaube, er möchte in dieser Saison noch einmal zeigen, dass er nicht zum alten Eisen gehört", so Kehl, "das macht uns besser." Hummels sei als Vizekapitän auch in der Verantwortung, "ein wichtiger Fürsprecher und ein Leader" zu sein. Kehl: "Er hat weiter Ambitionen."