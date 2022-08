Kruse solidarisch mit Werder-Fans: „Absolutes Unding“

Zuvor hatte die Fanhilfe Bremen eine Überprüfung der Rechtmäßigkeit des Vorgehens seitens der Ordnungskräfte vor der Bundesliga-Partie am Samstag (2:2) angekündigt. Nach übereinstimmenden Berichten wurden zahlreiche Anhänger der Hanseaten am Bahnhof durchsucht, auch die Personalien wurden festgestellt. Mehrere Ultra-Gruppierungen entschlossen sich daher zur vorzeitigen Rückkehr nach Bremen, was Kruse nachvollziehen kann.