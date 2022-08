Matthäus schwärmt von Bayern: "Selten so etwas gesehen"

Dass die Elf von Trainer Julian Nagelsmann mit Robert Lewandowski gewonnen hätte, glaubt Matthäus einerseits - „auf der anderen Seite hätte es vielleicht diese Chance-Fülle nicht gegeben. Es war eine Vollgas-Veranstaltung vom FC Bayern, wie ich sie so selten gesehen habe. Robert ist jetzt in Barcelona, verzaubert nun die Fans anderen Mannschaft und das freut mich für ihn. Am Ende hat jeder, was er wollte und schlechter ist diese Bayern-Mannschaft mit Sicherheit nicht geworden. Ganz im Gegenteil.“ (Lewandowski - die Frage, die alle nervt)