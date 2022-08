Mislintat bestätigt Wolves-Interesse an Kalajdzic

Bis zum Transferschluss am 1. September könnte die Stuttgarter auch Borna Sosa verlassen. Mislintat sagte, der Kroate sei derzeit wohl "das heißeste Eisen auf der Linksverteidigerposition in Europa". An dem 24-Jährigen soll Atalanta Bergamo aus der italienischen Serie A interessiert sein. "Wir müssen schauen", sagte Mislintat, "aber noch ist gar nichts konkret."