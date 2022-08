Nach Knie-OP: Goretzka nimmt Lauftraining auf

Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka hat am Mittwoch nach seiner Knie-Operation eine erste Laufeinheit absolviert. Der 27-Jährige drehte auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße einige Runden. Zusätzlich arbeitet der Mittelfeldspieler im Leistungszentrum des deutschen Rekordmeisters intensiv an seinem Comeback. Der Zeitpunkt ist offen.