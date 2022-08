"Nübel kann überall spielen": Volland lobt Bayern-Leihgabe

Der Stürmer, aktuell in Frankreich bei der AS Monaco unter Vertrag und früherer Spieler von Bayern-Rivale 1860 München, erklärte in der Sport Bild: „Mit 13 habe ich fast zur selben Zeit ein Probetraining bei Bayern und bei 1860 gemacht, entschied mich für die Löwen, weil es ein besseres Sprungbrett für junge Spieler war.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)