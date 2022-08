Raum über geplatzten BVB-Wechsel: "Wurde nicht richtig heiß"

Der Wechsel von Fußball-Nationalspieler David Raum von der TSG Hoffenheim zum Vizemeister Borussia Dortmund ist auch am Timing gescheitert. Dadurch habe sich ergeben, "dass es am Ende nicht richtig heiß wurde", sagte der neue Außenbahnspieler von RB Leipzig im Sky-Interview: "Am Ende habe ich die gesamten Fakten auf den Tisch gelegt und gemerkt, dass die Entscheidung für RB die richtige ist."