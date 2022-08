Ruhnert: "Jedes Jahr aufs Neue beweisen"

Am Samstag (15.30 Uhr) gastiert Union bei Ruhnerts Ex-Klub Schalke 04. Der Geschäftsführer erinnert sich: „Ich hatte nach Schalke eigentlich andere Pläne. Aber mich hat vieles an Schalke erinnert. Die Mentalität der Leute drumherum, diese Emotionalität, das enge Stadion, was sich der Verein aufgebaut hat, Menschen, die wirklich alles für den Klub geben, ein bisschen Schalke in anders.“