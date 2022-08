Schalke: Kramer verspricht Terodde Unterstützung

Trainer Frank Kramer vom Fußball-Bundesliga-Rückkehrer Schalke 04 glaubt, dass sich Torjäger Simon Terodde nach seinem doppelten Elfmeterfehlschuss in Wolfsburg selbst aus der Lage befreien kann. "Simon ist ein sehr erfahrener Spieler. Er weiß, wenn es mal in einem Spiel nicht nach Wunsch läuft, dann kann man sich nur befreien, indem man sich aus dieser Situation herausarbeitet", sagte der Coach am Donnerstag vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Union Berlin und kündigte Rückendeckung an: "Wir alle können ihn dabei nur unterstützen."