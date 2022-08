Sportwetten: Bayern Favorit gegen Gladbach

Fußball-Rekordmeister Bayern München geht am Samstag (18.30 Uhr/Sky) mit einer Siegquote von 1,19 als klarer Favorit in den Klassiker gegen Borussia Mönchengladbach. Entführt der aktuelle Tabellenzweite aus Gladbach drei Punkte aus München, zahlt der Sportwettenanbieter bwin das 12,50-fache des Einsatzes zurück. Schon ein Remis wird mit einer Quote von 8,00 belohnt.