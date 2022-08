Tor-Spektakel in Bremen: Götze lässt Frankfurt jubeln

Sieben-Tore-Spektakel, erster Saisonsieg - und Mario Götze als Torschütze in der Hauptrolle: Angeführt vom Weltmeister hat Eintracht Frankfurt den Höhenflug des Aufsteigers Werder Bremen erst einmal gestoppt. Am 48. Geburtstag von Trainer Oliver Glasner ebnete Götze der Eintracht mit seinem ersten Bundesliga-Tor seit 982 Tagen den Weg zum 4:3 (3:2)-Erfolg in Bremen - dem ersten Frankfurt-Dreier der laufenden Spielzeit.