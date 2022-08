VAR-Assistent rechtfertigt sich: Deshalb gab's Elfmeter für Freiburg gegen Bochum

Mit dieser Aussage entfachte Fischer die Diskussion in der Runde erneut. Aus Sicht von Sebastian Hellmann, der unter anderem für Sky und Amazon Prime Video moderiert, liegt genau darin ein Problem: „Ich finde die Argumentation vom VAR unschlüssig. Wenn es direkt nach dem Handspiel ein Tor gegeben hätte, wäre es aberkannt worden. So führt diese Szene direkt zu einem Elfmeter, der wie so häufig in einem Tor mündet. Wo ist dann die Grenze? Das macht keinen Sinn“.