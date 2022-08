Werner vor Erstliga-Debüt: „Hatte Spaß in jeder Liga

Werder Bremens Trainer Ole Werner sieht seinem Bundesliga-Debüt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Nordduell beim VfL Wolfsburg mit Vorfreude, vor allem aber mit Gelassenheit, entgegen. „Im Kern habe ich immer Spaß am Trainerjob gehabt, egal in welcher Liga“, sagte der 34-Jährige am Donnerstag.