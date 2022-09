Bayern-Lobby? Für Salihamidzic "an den Haaren herbeigezogen"

Er habe sich auch deshalb so „aufgeregt, weil das Ding eine Vorgeschichte hat“: Beim 1:3 gegen die Münchner in Stuttgart im November 2020 verweigerte Schiedsrichter Harm Osmers (Hannover) nach einer ähnlichen Szene dem Treffer zur 2:1-Führung des VfB die Anerkennung. Damals zupfte Tanguy Coulibaly am Ärmel von Bayern-Torwart Manuel Neuer.